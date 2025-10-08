AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Sözcü Çelik'ten önemli açıklamalar: İnsanlık dışı karakterlerini gösterdiler

"İNSANLIK DIŞI KARAKTERLERİNİ GÖSTERDİLER"

Gazze'nin mesajını tüm dünyaya duyurarak tüm dünyaya ulaştıran bir eylem yapmışlardır. Bu işledikleri suçların hepsinin hesabı sonunda sorulacak. Tutukladıkları, alıkoydukları aktivistleri, kötü koşullara mahkum ederek bir kere daha insanlık dışı karakterlerini göstermiş oldular."

GAZZE'DE BARIŞ PLANI

Hamas barıştan ve ateşkesten yana olduğunu gösterdi. İyi bir cevap yayınladı. Bunun hayata geçirilmesi için fırsat verilmesi gerekiyor. Ancak İsrail'in hemen saldırarak daha çok insan öldürmesi, Netanyahu'nun düşmanca bir tutum içerisinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

Buna uluslararası toplumun müsaade etmemesi gerekir. Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan tutarlı plan görüldüğü gibi birçok devlet tarafından benimsenen bir yaklaşım haline gelmiştir.

Aslında bu meselenin nihai çözümü, Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde devlet olarak orada var olmasıdır. Ancak İsrail iki devletli çözümü dillendirmeyi bile suç olarak kullanıyor.

"FİLİSTİN SADECE FİLİSTİNLİLER TARAFINDAN YÖNETİLEBİLİR"

Filistin, Filistinliler tarafından yönetilmelidir. Bunun dışındaki herhangi bir plan, Netanyahu'nun katliam politikasına eşlik etmektir. Filistin sadece Filistinliler tarafından yönetilebilir. Filistin bağımsız olarak var olmalı. Bu süreci yakından takip ediyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Terörsüz Türkiye tarihi bir adımdır. PKK'nın feshi bütün uzantılarıyla olmalı. Ana hedef PKK'nın feshi ve silah bırakması.

SDG'nin Suriye'de attığı hiçbir somut adım yok"