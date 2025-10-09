Gazze'de tarihi ateşkes sonrası Türkiye'den ilk açıklama: Her alanda Filistinlilere destek vereceğiz!

Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz.

ABD Başkanı Sayın Trump'ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesi bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdi. Kardeş ülkeler Katar ve Mısır'ın değerli çabaları bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz.

"BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi "insanlık ittifakı" adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz.

Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sonucun memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti. Duran, şunları söyledi: İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir. Anlaşmanın birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta ülkemiz olmak üzere üzere bütün arabulucu aktörlerin çabası takdire şayandır. Bu aşamadan sonra tarafların anlaşma koşullarına uyması, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de iki yıldır yaşanan utanç tablosunun sona erdirilmesi gerekmektedir.