Bakan Hakan Fidan: Suriye’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması için Şam ile diplomatik temaslar sürüyor. İki ülkenin üst düzey güvenlik ve diplomasi bürokrasisi, iş birliği ve güncel gelişmeleri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi. Bu zirvenin amacı ise Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgesel istikrarı sağlamak.

ORTAK ADIMLAR KONUŞULDU

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Suriye'den ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İstihbarat Başkanı Hüseyin Es Selame bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Suriye arasında Ankara'da gerçekleştirilen üst düzey güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin stratejik düzeyde ele alındığını söyledi. Fidan, Türkiye ile Suriye'nin Dışişleri, Savunma ve İstihbarat birimleri arasında yapılan görüşmelerin, iki ülke ilişkilerinin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle değerlendirme imkânı sağladığını belirtti. Fidan açıklamasında, "Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.