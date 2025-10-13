Başkan Erdoğan: Gazze yeniden ayağa kaldırılmalı

BAŞKAN Erdoğan, dün Trabzon'da 'Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçen gün atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor, çocukların yüzleri gülüyor. Ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Gazze yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Kış bastırmadan Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma çadırlardan kurtulmalıdır" dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz. İki ülkeyle de temas halindeyiz. Burada kazanan kan tüccarlarıdır, kaybeden halklar oluyor, bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Bu krizde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ANA MUHALEFETE TEPKİ

ERDOĞAN, "Siyasetimizin gayesi dışardaki dostlarımızın sayısını artırmaktır. Ekonomide, ticarette savunmada var gücümüzle çalıyoruz. Ülke içinde başka, yurt dışında konuşanlardan olmadık. Türkiye bizim yönetimimizde uluslararası ortamda sözü dinlenen aktörü haline geldi. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi, ülkemizin anamuhalefeti hala kabul edemedi. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar ülke dışında Türkiye partisi gibi hareket etmesi gerektiğini anlatamadık. Yeni genel başkan selefinden çok daha heveskar çıktı. Avrupa'ya şikayet turları düzenliyorlar. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet iddiası olan haramilerini yurt dışına kaçırmak için Batı'ya adeta yalvarıyorlar. Dün, Gazze'de parmağını bile kıpırdatmadı iftirasını atıyor. Türkiye'nin Filistin davasını anlatmak yerine kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. CHP Genel Başkanına sormak lazım. Yabancıların huzurunda ülkeni çekiştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin gururunu çiğnetme. Bunlar değişmez, düzelmez, iflah olmaz. Onlar ne yaparsa yapsın sizin hakkınızı, hukukunuzu şerefimiz bilerek her yerde Türkiye'yi iftiharla temsil edeceğiz" dedi.

TRABZON'A HAVALİMANI MÜJDESİ

"TRABZON Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum" diyerek söze başlayan Erdoğan şehir için önemli bir müjdeyi duyurdu: "Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz."

MISIR YOLCUSU

MISIR'IN Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze Zirvesi bugün gerçekleşecek. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün ülkeye yapacağı ziyarette düzenleneceğini duyurduğu liderler zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvenin Şarm El Şeyh kentinde düzenleneceği belirtildi. Açıklamada zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Gazze Barış Planı imza törenine katılmak için bugün Mısır'a gideceği kaydedildi. Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.