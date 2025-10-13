Katil İsrail’den, Filistinli esirlerin ailelerine tehdit

İŞGALCİ İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı ve serbest bırakılması planlanan esirlerin ailelerini, herhangi bir kutlama ya da sevinç gösterisinde bulunmamaları konusunda tehdit etti. Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi. İsrail askerleri baskın yaptığı bölgelerde Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı ve aileleri tehdit etti. Öte yandan İstanbul'da, bazı AVM'lerdeki mağaza sahipleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla elde ettikleri kazançlarını Filistinlilere gönderecek.

İŞKENCE ETTİLER

Barış kararının ardından Filistinli esirlerin serbest bırakılması öncesi yayılan bir video, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Necef Cezaevi'nden gelen görüntülerde, elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve başları öne eğilmiş şekilde sıraya dizilen bir grup Filistinli esirin, yürümeye zorlandığı görülüyor.