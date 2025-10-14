Amsterdam’da göçmen karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi

HOLLANDA çevik kuvvet polisi, 12 Ekim 2025 Pazar günü Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlenen bir gösteri sırasında göçmenlik karşıtı protestoculara eşlik ediyor. Protesto, benzer bir göçmen karşıtı gösterinin Lahey'de şiddet olaylarına dönüşmesinden ve göstericilerle polisin çatışmasından haftalar sonra gerçekleşti. Bu ayın sonunda Hollanda'da erken seçim yapılması bekleniyor. Bazı yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, pazar günü Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da göçmen karşıtı bir gösteride tansiyonun yükselmesinin ardından en az 29 kişi gözaltına alındı. Yürüyüş ve öncesindeki konuşmalar büyük ölçüde barışçıl geçti. Protestocular pazar günü öğle saatlerinde Museumplein'da toplandı ve ardından başkentte yürüyüş başladı.