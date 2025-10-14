Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya veto!

Başkan Erdoğan'a Mısır'a doğru seyir halindeki Cumhurbaşkanlığı uçağında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılım kararı iletildi. Barış zemininin oluşması için çaba gösteren Türkiye için bu durum, özellikle İsrail'in bölgedeki son politikaları göz önüne alındığında, zirvenin amacından sapma riski taşıyan bir gelişmeydi. Bu noktada, Başkan Erdoğan'ın bizzat yönettiği ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla derhal başlatılan kritik temaslar zinciri devreye girdi. Başkan Erdoğan'ın, zirvenin ev sahibi Mısır başta olmak üzere, barış sürecinde kilit rol oynayan diğer ülkelerin liderleriyle kurduğu hızlı ve doğrudan iletişim, durumu kökten değiştirdi.

ÖZEL UÇAĞI PİSTİ PAS GEÇTİ

Türkiye'nin, Netanyahu'nun mevcut çatışmacı söylemleri ve eylemleriyle, zirvenin temel misyonu olan kalıcı barış ve istikrar arayışına katkı sağlamayacağı yönündeki net ve keskin tavrı muhataplarına aktarıldı. Türk tarafı, Barış Zirvesi'nin "gerçek" bir barış arayışına hizmet etmesi gerektiğini, aksi takdirde Türkiye'nin zirvedeki varlığının anlamını yitireceğini kararlılıkla ifade etti. Başkan Erdoğan'ın uçağı, 19 dakika boyunca havada kaldı ve piste inmedi. Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı kararının açıklanmasının ardından ancak Erdoğan'ın uçağı, Mısır'a iniş yaptı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılımıyla gerçekleştirilen "Barış Zirvesi"ne katılmak üzere gittiği Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde, ikili görüşmelerde bulundu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mansur bin Zayid Al Nahyan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

'TÜM KAHRAMANLARI ANIYORUM'

