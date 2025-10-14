İran saldırı ihtimaline karşı tam teyakkuzda

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırı tehditlerine karşı silahlı kuvvetlerin ülkenin egemenliğini savunma konusunda tam teyakkuzda olduğunu söyledi. Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın haziranda İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı kendini savunduğunu hatırlatarak, sonraki süreçte de askeri yeteneklerini güçlendirmek ve saldırı ihtimalinin önüne geçmek için tüm kapasitelerini kullanmaya devam ettiklerini ifade etti. Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin olarak da Bekayi, "Afganistan ve Pakistan bizim Müslüman komşularımızdır ve herhangi bir gerginliğin iki ülkenin sınırlarının ötesinde sonuçları olacaktır. Her iki taraf arasında diyalog çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.