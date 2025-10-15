Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Filistin davasını korkusuzca savunduk

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küliiyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"TÜRKİYE EMİN VE EHİL ELLERDE GÜVENDE"

Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin 50. toplantısın tamamladı. Bu toplantıda da ülkemize, milletimize ve uluslararası gündeme dair kritik konuları görüştük. Son kabine toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesai dönemini geçirdik.

İçeride toplu açılış törenleri, dışarı uluslararası zirveler ile millete hizmet mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik. Anamuhalefet partisi ile aramızdaki vizyon farkı yaşanan her gelişmede kendini belli ediyor. Türkiye emin ve ehil ellerde güvende.

Yargımız kendi alanında anayasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde adaletin tecellisi için gayret gösteriyor. Devletin bütün organları görevlerini layıkıyla yeri,ne getiriyor. Bu kazanımları güçlendirerek devam ettirmekte kararlıyız.

Özellikle batılı ülkelerin ciddi yönetim bunalımıyla yüzleşdiği bu günlerde istikrar ikliminin değerini daha iyi anlıyoruz. Son asrın en ciddi sağlık krizinden Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı, ticaret ve gümrük savaşlarına kadar birçok meselede bunu gördük, yaşadık ve tecrübe ettik.

"BİZİ ELEŞTİRENLER HAK VERMEYE BAŞLADILAR"

Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik. Batılı ülkeler ne der diye değil, 23 yılın en tecrübesi ve birikimiyle politikalarımız belirledik. Dün bizi hem koronovirüs salgınında, hem de Rusya Ukrayna krizinde insafsızca yerenler, bugün utangaç da olsa da bize hak verir hale geldiler. Bugün takip ettiğimiz dengeli politikalara övgüler diziyorlar. Bizi takdir eder konuma gelmeleri elbette kendi gelişimleri açısından önemlidir. Doğruyu bildiği halde ikrar edemeyenlere ise maalesef yapabileceğimiz bir şey yoktur.

İşte onlar boş beleş işler peşinde koşarken, biz geride bıraktığımız 2 hafta boyunca ülkemiz ve milletimiz için aşkla koşturduk.

7 Ekim'deki tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini, ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. THY'nin 10 Ekim'de düzenlediği 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor, geçmiş olsun diyorum.

"ANA MUHALEFETİN YAKIŞIKSIZ İDDİALARINI TEK TEK ÇÜRÜTTÜK"

5 Ekim'de yine İstanbul'da düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forumu'na iştirak ettik. Ana muhalefetin yakışıksız iddia ve ithamlarını da tek tek çürüttük. Sakarya Gaz Sahası'ndan şu anda 4 milyon hanemizin gaz ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği çok yakın zamanda üreteceğiz. Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirelere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİ İŞLEYECEĞİZ"

Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasında yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. 694 milyon ton kaynak olduğu belirlendi. Nadir toprak elementlerini işleyeceğiz.

Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu diyorsa iftira atıyordur.

7 Ekim'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde katıldık. Zirvede aldığımız kararların tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

10 Ekim'de yine toplu açılış ve temel atma törenlerimiz vesilesiyle ana baba ocağımız Rize'deydik. 38 projemizin toplu açılışını yaptık. İki projenin temellerini attık. İş dünyasıyla bir araya geldik. 3 milyar 84 milyon lirayı aşan bu yatırımlarımız Rize'ye ve bölgemize bir kez daha hayırlı olsun diyorum.

12 Ekim'de Trabzon'a geçip 13 milyar 514 milyon liralık 134 projemizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Deniz üzerinde 3. havalimanımızı Trabzon'da inşa edeceğiz. Projeyi bitirdik, ihalesini kısa zamanda yapıyoruz.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURAN BİZ OLDUK"

Türkiye dış politikasındaki barıştan, adalettin ve çözümden yana aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor. Özellikle çatışma çözümlerinde Batı'nın takip ettiği, örnek aldığı bir ülke konumundayız. Suriye ihtilafında 13,5 yıl boyunca duruşumuzu asla bozmadık. Suriyeli mazlumları mazlumların ve terör örgütlerinin insafına bırakmadık. Ana muhalefetin sürekli övgü yağmuruna tuttuğu Batılı ülkeler mültecileri almamak için dikenli tel örgülerin arkasına saklanırken, biz Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Tarihin doğru tarafında duran biz olduk. Zaman bizi haklı çıkardı.

Bugün komşumuz Suriye ile ilişkilerimiz her alanda güçleniyor. Suriye'de istikrar kökleştikçe inşallah her şey çok daha iyi olacaktır.

"GAZZE'DE KIRILGAN DA OLSA BİR GÜVEN İKLİMİ OLUŞTU"

Gazze'de de Türkiye ilk günden itibaren haklının ve adaletin safında yer almıştır. Gazze'nin vatanlarını savunan evlatlarına terörist iftirası asla atmadık. Filistin direnişine asla kara çalmadık. Kalbimizden geçen neyse kimseden çekinmeden onu haykırdık. Filistin davasını korkusuzca savunduk.

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. İki yıllık zulmün ve soykırımın ardından Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu.

Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Çıkıp bunu sadece ateşkes imzaladılar diyerek küçümsemek kimsenin hakkı değildir.

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ"

İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusunda bozuk sicilinin farkındayız. Bu gerçeğin Hamas ve Gazzeli kardeşlerimiz daha çok farkında.

Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. ABD, Mısır ve Katar'ın da benzer bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Mutabakatın uygulanmasının yakından takipçisi olacağız. Yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.