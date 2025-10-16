İzmir’de Gazze için hayır çarşısı

İZMİR'DE, Karşıyaka İlçe Müftülüğü ve TDV Şubesi iş birliğinde Gazze'ye yardım amacıyla "hayır çarşısı" açıldı. Cumhuriyet Pazaryeri Camisi'nin bahçesine kurulan çarşıda, giyim, hediyelik eşya ve takıya kadar birçok ürün satışa sunuldu.

Gönüllü kadınlar da hazırladıkları yemek, tatlı ve hamur işlerini sattı. Bu ürünlerden satın alan ziyaretçiler, Filistinlilere maddi destekle katkıda bulundu. Öte yandan, 'Anadolu'dan Gazze'ye' Platformu Başkan Yardımcısı Ayçin Kantoğlu Gazze ile ilgili çok önemli bir çıkış yaptı.

KORKUNÇ İDDİA

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı akademik Açılış törenine katılan 'Anadolu'dan Gazze'ye' Platformu Başkan Yardımcısı aktivist Ayçin Kantoğlu 'İlk Söz Gazze' konulu konuşma gerçekleştirdi. Kantoğlu, "Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile Tunus'ta tanışma fırsatı buldum. Dedi ki 'Ölü sayısı 700 bini buldu. Bunun 450 bini çocuk, 380 bini 3 yaşın altında.' Kendisinin üstün olduğunu iddia eden, başkalarını katledebileceğini, katledebiliyor olduğunu iddia eden, hatta çocukların bile katledebilir olduğunu iddia ediyor" diye konuştu.