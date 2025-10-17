Engelli vatandaşların sesi Meclis’e taşınacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, bölgesel istişare toplantılarına Mardin'den başladı. Valiliğin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Komisyonun 3 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başladığını hatırlatan Kasapoğlu, Mardin buluşmasının sadece bir toplantı değil, sahadan gelen sesin Meclis'e taşındığı önemli bir adım olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Komisyonumuz sahadaki sesi doğrudan dinleyecek, notlarımızı alacak ve önerileri raporlaştırarak Meclis raporumuza taşıyacağız. Amacımız; eğitimden istihdama, sağlıktan erişilebilirliğe kadar her alanda engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artıracak güçlü politikaları ortak akılla şekillendirmek" dedi.