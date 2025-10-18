Gök Vatan’ın çelik kalkanı! HİSAR-O’dan Aksaray’da tam isabetli yeni test atışı! MSB gurur ve heyecan verici o anları paylaştı

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki önemli projelerinden biri olan Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi (OMHS) 'Hisar-O', kritik bir aşamayı daha başarıyla geçti. Roketsan'ın ana yükleniciliğinde yerli imkanlarla geliştirilen füze sistemi, Aksaray Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), test atışının başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi." Bu açıklama, sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmeye bir adım daha yaklaştığının ve sahadaki yeteneklerinin bir kez daha kanıtlandığının altını çizdi.

ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ: "GÖK VATAN'IN ÇELİKTEN KALKANI"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de, testin ardından duyduğu gururu sosyal medya hesabından dile getirdi. İkinci, sistemi "Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar" notuyla paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz."

HİSAR-O: TÜRKİYE'NİN KATMANLI HAVA SAVUNMA MİMARİSİNDE ANAHTAR ROL

Yaklaşık 25+ kilometre menzile sahip olan Hisar-O sistemi, TSK'nın orta irtifa hava savunma ihtiyacını milli imkanlarla karşılamak üzere tasarlandı. Envantere girdiğinde, alçak irtifa savunmasını üstlenen HİSAR-A ve uzun menzilli SİPER sistemleri arasında köprü görevi görerek, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek kritik bir role sahip olacak. Bu son test atışı, Hisar-O'nun seri üretime ve sahadaki görevine başlaması yolunda atılmış önemli ve güven veren bir adım olarak değerlendiriliyor.