Pakistan’ın saldırılarında 40 kişi hayatını kaybetti

PAKİSTAN'IN, Afganistan'ın Spin Boldak bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 170 kişinin yaralandığı bildirildi. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmalarda ise 10 militan öldürüldü. Emniyet yetkilileri, ülkenin Kuzey Veziristan eyaletinin Mir Ali bölgesinde güvenlik güçlerine ait bir tesise intihar saldırısı girişiminde bulunulduğunu belirtti. Yaşanan çatışmalar nedeniyle sınırlar kapatılınca, yük kamyonları ve TIR'lar sınırda uzun kuyruklar oluşturdu. Yük TIR'ları, iki ülke arasında bulunan işlek geçiş noktalarından biri olan Torkham sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Karaçi Limanı ve Port Qasim'deki tüm terminaller, Afganistan transit ticareti için gümrük işlemlerini durdurdu.