Görev Gücü’ne katılmak isteyenler CİMER’e başvurdu

GAZZE Görev Gücü'ne katılarak insani yardım faaliyetlerine gönüllü destek vermek isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. CİMER'e başvurularda, AFAD gönüllüleri, UMKE personeli, BM İnsani Yardım Koordinasyonu Türkiye Ofisinde görev yapan insani yardım görevlileri, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında görev üstlenen kamu görevlileri, TSK bünyesinde sınır ötesi operasyonlarda yer alan ve askeri görev gücüne katılmaya hazır olduğunu belirtenler, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarından Gazze'de organize edilecek sağlık hizmetlerine dahil olmak isteyen gönüllülerin de aralarında bulunduğu vatandaşların talepleri yer aldı. Vatandaşların CİMER başvurularında ayrıca Gazze için yardım seferberliği başlatılmasını, tüm camilerde yardım toplanmasını isteyenlerin, Gazze'nin yeniden inşası için proje önerileri sunan gençlerin mesajları yer aldı.