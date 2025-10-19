Tek aday gölgesinde kongre: CHP İzmir’de İl Başkanı Çağatay Güç oldu

Cumhuriyet Halk Partisi CHP İzmir İl Başkanlığı 39'uncu Olağan İl Kongresi tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Çağatay Güç, 650 il delegesinden 510'unun oy kullandığı kongrede geçerli 473 oyun 447'sini alarak yeni il başkanı seçildi. Fuar Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçimin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Kongrede önceki yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkan adayı olan Güç tek aday olarak gösterildi. Kürsüye çıkan Çağatay Güç, destek olanlara teşekkür ettiğini dile getirdi. Konuşmasının bitiminde fenalaşan Güç, sahnede yere yığıldı. Çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendine gelerek, tekrar kürsüye çıkan Güç, aşırı yorgun olduğu, bir gündür hiç uyumadığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını söyledi.

KONGRE YAPILACAK

Öte yandan CHP'nin bugün gerçekleştirmeyi planladığı 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne yönelik 'başlamadan durdurulsun' talebinin ardından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme, kongrenin durdurulması için müzekkere gönderdi. YSK, dün toplandı CHP kongresinin devamına karar verdi.

ÖZEL ŞIKAYET ETTİ

Bütün bunlar olurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Türkiye'yi yine Batı'ya şikayet ediyordu. Özel'in şikayet durağı bu sefer Hollanda'nın başkenti Amsterdam oldu. Özel, 'Türkiye'de demokrasi saldırı altında' diyerek algı operasyonuna yine imza attı.