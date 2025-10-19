Wadephul’un Türkiye ziyareti Alman basınında

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün Türkiye ziyareti, Alman basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen haber platformlarından Tagesschau, ziyareti "Anlaşmazlık yerine dayanışma" başlığıyla manşetine taşıdı.

GAZZE MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Wadephul görüşme ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin dış politikada ülkesinin stratejik ortağı olduğunu vurguladı ve "Her zaman fark ettiğim bir şey var ki, o da bizim birçok ortak menfaatimiz olduğu ve bu nedenle Türkiye'nin bizim için sadece bir NATO ortağı değil, tüm dış politika konularımızda stratejik bir ortak ve iyi bir dost olduğu, olmaya da devam edeceğidir" dedi. Söz konusu haberlerde, Türkiye'nin uluslararası krizlerde Almanya Federal Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir aktör olarak öne çıktığı vurgulandı. Wadephul, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile temaslarını ateşkes yönünde baskı kurarak barışta önemli rol üstlendiğini ifade etti. Wadephul, "Türkiye, ABD'nin barış planını aktif biçimde destekledi ve Cumhurbaşkanı'nın etkisi aracılığıyla Hamas üzerinde nüfuz kullanarak bunun hayata geçmesine yardımcı oldu. Bu çaba çok değerliydi" dedi. Hakan Fidan da düzenlenen basın toplantısında, "İsrail tarafından bazı ifadeler duyuyoruz, bunlar endişe verici. Hamas'ın enkaz altında kalan cesetleri çıkarma konusundaki yetersizliğini bahane gösterip ateşkesi bozacak mı? Bu konuda endişeler var. Kalıcı barış için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.