Başkan Erdoğan’ın Körfez turunda ana gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşlarının davetlerine icabetle bugün 3 ülkeli Körfez turuna başlıyor. Erdoğan sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a birer günlük resmi ziyaretlerde bulunacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı:

"Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülüyor. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor."

Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla temaslarında İsrail ile Filistin arasında sağlanan ateşkes ve insani yardımlar konusunun ilk sıralarda olması bekleniyor. Görüşmelerde bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde askeri ve savunma sanayi işbirliklerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Erdoğan, ilk durağı olan Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek. Görüşmede, Gazze'deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca iki ülke ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak.

Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar'a geçecek. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Erdoğan, geçtiğimiz ay İsrail'in Doha'daki saldırısının ardından Katar'a destek ziyareti gerçekleştirmişti.

UMMAN'A İLK ZİYARET

Körfez turunun son durağı Umman olacak. Umman ziyareti ise Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk ziyareti olması bakımından önem arz ediyor. Erdoğan, burada Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik iş birliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.