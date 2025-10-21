Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar günü! Gözler o saate çevrildi: İşte 4 cani için istenen ceza!

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta işlenen cinayet, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı.

Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hiç tanımadığı bir grubun saldırısına uğradı. Vücuduna tam 6 bıçak darbesi isabet eden ve caniler tarafından yerlerde tekmelenen Ahmet Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katilleri 15 yaşındaki B.B. (15) ile 16 yaşındaki U.B. (16) "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanırken canilerin aileleri ve arkadaşları acılı Minguzzi ailesine tehditler yağdırdı, hatta Ahmet'in mezarına bile saldırdı.

Türkiye'nin yakından takip ettiği davanın 2 Ekim'de yapılan 5. duruşmasında, iki sanığın ifadesi alınmıştı. Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması ise tepkilere yol açmıştı. Duruşma sonrası raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bilgisi paylaşılmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken davanın 21 Ekim'e ertelenmesini kararlaştırmıştı.

CANİDEN KAN DONDURAN MEKTUP: ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ!

Dava süreci devam ederken iki sanığın birbirlerine yazdığı mektup da ortaya çıkmıştı. Sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektubunda "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu?

Sen canını sıkma bir seneye çıkarsın, zaten beş aydır yatıyoruz. Altı-yedi ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadelerini kullandı.

GÖZLER BUGÜNKÜ KARAR DURUŞMASINDA!

Milyonların kalbi ise bugün yapılacak karar duruşmasındaydı. Mattia Ahmet'i henüz 14 yaşında hayattan koparan caniler için bugün karar çıkması bekleniyor.

Son duruşmada savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklarken, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istemişti. Savcı, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulunmuştu.