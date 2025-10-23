Trump dikkat çeken çıkış: İsrail’in Batı Şeria ilhakı olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria ilhakı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca şunları söyledi: "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu engelledim, devam edecekti. Durmasaydı ABD'yi kaybedecekti."

ABD Başkanı İsrail'in Katar saldırısı hakkında da, "Netanyahu Katar'ı vurmakla taktiksel bir hata yaptı. Netanyahu'ya dedim ki 'Bibi, dünyayla savaşamazsın'" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Gazze'ye gideceğini söyledi.

İSRAİL'İN SKANDAL BATI ŞERİA KARARI

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.