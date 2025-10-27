Bakan Göktaş'tan sosyal medya yasası için flaş çıkış: “Bunu yapmazsak bizden hesap sorarlar”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Eylem Planı'nın bir parçası olan ve yakın zamanda hayata geçmesi planlanan Sosyal Medya Yasası hakkında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Göktaş, "Eğer sosyal medya yasasını çıkarmazsak, 2050 yılına geldiğimizde bize de soracaklar: Buna nasıl izin verdiniz? Çocukların sosyal medyada kumar, istismar ve bağımlılıkla karşılaşmasına nasıl göz yumdunuz? Dijital platformlarda çocukların verilerinin izinsiz toplanmasına ve yasaklı maddelerle tanışmasına nasıl sessiz kaldınız?" diyerek toplum olarak gelecekle ilgili önemli bir sürecin eşiğinde olunduğunun altını çizdi.