Batılı hükümetler İsrail’in suç ortağı!

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında toplanan Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararını duyurdu. Mahkeme sonrasında yapılan açıklamada önemli bilgilere yer verildi. Açıklamada, "Batılı hükümetlerin, özellikle de ABD ve diğerlerinin, diplomatik koruma, silah, silah parçaları, istihbarat, askeri yardım ve eğitimin yanı sıra devam eden ekonomik ilişkiler yoluyla İsrail'in soykırım işlemesine bazı durumlarda işbirliği yaparak ortak oldukları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

AHLAKİ YARGI BİLDİRGESİ

Soykırım karşısında sessiz kalmanın ve eylemsizliğin de "suç ortaklığının başka bir biçimi" olduğu vurgulanırken açıklamada akademik kurumların yatırımlarıyla İsrail'i desteklediğinin altı çizilerek, Filistin'e destek veren öğretim görevlileri ve öğrencilerin susturulması veya disiplin altına alınmasının sağlandığına işaret edildi. Bulgular ve Ahlaki Yargı Bildirgesi'nin sunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Hukuk, güç tarafından susturulduğunda, vicdan, nihai karar merci haline gelmelidir" ifadesine yer verildi. Öte yandan İsrail'in bütün suçları kınandı.