Özlem Çerçioğlu: ’Basına şiddeti kabul etmiyoruz’

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde görevleri başında saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, basına yönelik şiddeti kınadı. Çerçioğlu açıklamasında basın çalışanlarına yönelik her türlü saldırının sadece kişilere değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkına da yapıldığını belirtti. Çerçioğlu, "Basına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için çalışan gerçek basın emekçilerine yönelik her türlü saldırı, yalnızca kişilere değil, halkın haber alma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gerçek haberin peşinde olan tüm basın mensupları, toplumun vicdanıdır. Onlar, karanlıkta ışığı yakandır; susturulamaz, sindirilemez" dedi.