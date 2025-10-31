Hakkımı helal etmiyorum! CHP’li eski başkan topa tuttu: “CHP artık hainlerin partisi”

"BANA HAİN İFTİRASI ATILDI"

Davut Yavuz'u, emekliler işten ayrılınca, bir süre daha idare ettiğini ama bir süre sonra yollarını ayırdığını söyleyen Yıldırımkaya, "Meğer içten içe kin tutuyormuş. Seçim dönemlerinde partimin her türlü seçim çalışmalarına destek verdim. Onlar ise benim aleyhime çalıştı" dedi. Yaşananları CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi'ye ve Milletvekili Süleyman Bülbül'e bildirdiğini de anlatan Yıldırımkaya, "Durumu defalarca anlattım, herkes susmayı tercih etti. Ne il başkanı ne de milletvekili adım attı. Sanki herkes bir ağızdan 'bırak düşsün' der gibi. Sonra da kalkmışlar benim sosyal medyamda paylaştığım 'Senin hainlerle ne işin olur' paylaşımımı öne sürüyorlar. Ve beni hain olarak gösteriyorlar. Hainlik yapan ben değilim, arkamdan iş çevirenler" diye konuştu. CHP'den ihracının asıl nedeninin Özgür Özel'e karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek olduğunu savunan Yıldırımkaya, sözlerini daha da sertleştirdi. Yıldırımkaya, "Bütün bu kumpasların arkasında Kılıçdaroğlu'na verdiğimiz destek yatıyor. Bunu herkes biliyor. Seçimden sonra Kılıçdaroğlu'na destek verdik diye hedefe konulduk. Faturasını bana kestiler. CHP artık halktan koptu, masa başı siyasetçilerinin elinde esir kaldı. Halkın sesini duymayan, kendi belediye başkanını bile savunamayan bir parti nasıl ülkeyi yönetecek? CHP kendi belediye başkanını koruyamadı. Partiyi menfaat çevreleri, dedikodu grupları yönetiyor. Kendi içinde hesaplaşmalar bitmediği için halka hizmet edecek enerjisi kalmadı. İl başkanı sessiz, milletvekili sessiz, genel merkez ilgisiz... Böyle bir partide artık durmak mümkün değildi. CHP bugün halkın değil, dar bir grubun partisi haline geldi" dedi.