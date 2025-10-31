İETT otobüsünde dehşet! Seyir halindeyken bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, toplu taşımada güvenlik endişelerini artıran korkunç bir olay yaşandı. Hareket halindeki bir İETT otobüsünde bıçaklı saldırı sonucu bir yolcu yaşamını yitirdi, otobüs şoförü ve bir yolcu yaralandı.

KANLI KAVGA FATİH MAHALLESİ-CEBECİ HATTINDA ÇIKTI

Olay, Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi üzerinde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattı İETT otobüsünde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma, otobüs içindeki iki yolcu arasında kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yolcuların yaşadığı büyük panik anlarında, otobüs şoförü Ersin Bozdağ kavgayı ayırmak için canını hiçe sayarak müdahale etti. Ancak bu fedakâr girişimi sırasında hem şoför Bozdağ hem de kavgaya karışan 2 yolcu bıçak darbeleriyle yaralandı.