İnan: AK Parti hizmet CHP çöp düşünüyor!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan "Bayrak ve Tarihin Tarifi", "Hatırla! Kimsin!" ile "Filistin Benim Vatanım" sergilerini gezdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İnan, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, "Cumhuriyet'imiz, demokrasimizle, kalkınmamızla ve ülkemize her alanda büyüttüğümüz başarılarla güçlenmeye devam edecek" dedi.

"EYLEME GEÇİYORUZ"

İZMİR Kültür Sanat Fabrikası'nın 2021 yılında kente kazandırıldığını anımsatan İnan, "Burası eski TEKEL fabrikasıydı, atıl bir vaziyetteydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ve destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un çok yoğun katkılarıyla şehrimize kazandırıldı. Yaklaşık 1,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısına ulaştı. Şehrin merkezinde, Alsancak'ta üniversite öğrencileri, gençlerin yoğunlukla faydalandığı bir kampüs, kültür kampüsü haline geldi" diye konuştu. İnan, İzmir'in kültür potansiyelini açığa çıkarmak istediklerini vurgulayarak, "Biz bu vizyonu ortaya koyarken maalesef yerel yönetimler İzmir'de sadece çöp yolunu, çöp krizlerini düşünüyor. Biz İzmir'imizin tüm güzellikleriyle potansiyelini açığa kavuştu ralım istiyoruz. Merkezi hükümet olarak bunda kararlıyız. Yerel yönetimlerin de buna uyum sağlayacak, şehrimizin gerçekten kültür potansiyelini ortaya çıkartacak bir gayretini de görmek istiyoruz. Yıllardır kentimiz benzeri çalışmalardan mahrum kaldı. Biz elimizden geldiğince bu mahrum bırakılmayı locadan izlemiyor, eyleme geçiyoruz" şeklinde konuştu.