TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyon’da nihai sona çok yaklaştık

TERÖRSÜZ Türkiye süreci kapsamında oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinledi. Komisyonunun dünkü toplantısı ikinci kez kapalı olarak yapıldı. Daha önce de MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sunumunda toplantı kapalı yapılmıştı. Toplantının kapalı yapılmasına TİP, EMEP, DSP, DP temsilcileri ile bir CHP'li milletvekili karşı çıktı.

ÖNEMLİ EŞİK AŞILDI

TOPLANTININ başında açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun tarihi bir görev üstlendiğini, yavaş yavaş nihai rapor aşamasına ilerlediklerini belirtti. Süreç kapsamında sıklıkla "bisiklet metaforunun" dile getirildiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf daha geriden gelsin ya da başka birisi başka şekilde hareket etsin diye düşünülemez. İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgütün kendisini tasfiye ettiği, bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamalar özellikle 26 Ekim'de yapılan açıklamalarla bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik aşılmıştır" dedi. Bundan sonraki süreçte de örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin, Türkiye'nin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle birlikte TBMM'nin bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getireceğini dile getiren Kurtulmuş, "Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek TBMM'ye göndermektir" ifadelerini kullandı. Süreçte önemli bir yol alındığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye modeli diyebileceğimiz bu model, başarıyla sonuçlandığında birçok ülkede örnek olarak alınacak" diye konuştu.