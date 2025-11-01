Bodrum'da rüşvetçi meclis üyesi suçüstü yakalandı!

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ Soruşturma kapsamında çalışmalarını derinleştiren ekipler, Atare ile bağlantılı olduğu değerlendirilen emlakçı İbrahim Çırakoğlu isimli kişiyi de gözaltına aldı. Böylece operasyon kapsamındaki gözaltı sayısı ikiye yükseldi. Her iki şüpheli, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi ve mahkemeye çıkartıldı. Gazetecilerin "Rüşvet iddialarını kabul ediyor musunuz?" sorusuna Atare, "Masumum, sorun yok" dedi. Öte yandan, iki gün önce Bodrum Belediyesi'ndeki koordinatörlük görevinden "ailevi nedenleri" gerekçe göstererek istifa eden Niyazi Atare'nin daha önce de rüşvet istediği ortaya çıktı.

JET HIZIYLA İHRAÇ TALEBİ

Atare'nin aynı gerekçeyle 150 bin liralık rüşvet aldığı bir müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için bu defa 1 milyon lira rüşvet istediği belirlendi. Niyazi Atare savcılık tarafından seri numaraları alınmış 400 bin TL'yi inşaat firması sahibi iş insanından alırken suçüstü yakalandı. Meclis üyesinin evinde arama yapıldı ve bazı evraklara bilgisayar ve telefonuna el konuldu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci operasyonun ardından akşam saat 22.00 sıralarında tüm CHP'li belediye meclis üyelerini belediye binasına davet ederek, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının gündemine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, kulislerde değerlendirmelerin operasyonla bağlantılı olabileceği ifade edildi. CHP Muğla İl başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Parti üyesi Niyazi Atare hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, partimizin etik ilkeleri ve kamu güvenine verdiğimiz önem gereği, ilgili üye tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.