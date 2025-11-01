Hakan Fidan: ‘Netanyahu ateşkesi ihlal etmek için bahane arıyor’

DIŞIŞLERI Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'nin sabır ve dayanışma ile yeniden ayağa kalkacağını dile getiren Fidan, "Türkiye olarak önemli bir sorumluluk üstlendik, ateşkesin kalıcı olması için çaba harcamaktayız. Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Netanyahu ise, dünyanın gözü önünde ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramaktadır" dedi. Avrupa ile ilişkilerin başka bir aşamaya geçtiğini belirten Fidan, "Cumhurbaşkanımız ve Merz'in Türkiye'nin AB üyeliği konusunda iradelerini yeniden ortaya koyması, önemli bir gelişme" diye konuştu.