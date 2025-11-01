İBB yolsuzluğuna Batıçim de karıştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, iş dünyasına da yansıdı. Soruşturmanın ilk gününden bu yana birçok iş insanının yolsuzluk ve rüşvet çarkına karıştığı ortaya çıktı. Son gelişme ise İzmir iş dünyasında bomba etkisi yarattı.

SERBEST BIRAKILDI

İddiaya göre, İzmir merkezli Batıçim'in CEO'su Gülant Candaş'ın, İstanbul'daki bir atık fabrikası projesinin hızı ilerleyebilmesi karşılığında, İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği kaydedildi. CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu aracılığıyla 1 milyon 800 bin dolar rüşvet veren Candaş, böylece yolsuzluk ağına katılmış oldu. Rüşvet trafiği iddiasında adı geçen Gülant Candaş, soruşturma dosyasındaki gizli tanığın ifadesi doğrultusunda Ankara'daki bir adreste gözaltına alındı. Gizli tanık ifadesi sonrası gözaltına alınan Batıçim CEO'su Gülant Candaş'ın, iddiaya göre önce tutuklandığı, ancak avukatlarının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da adının karıştığı ileri sürülen bu rüşvet iddiası, hem siyaset hem de İzmir iş dünyasında gündemi sarstı.