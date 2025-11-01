Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında soruşturma talebi

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında, Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre, Bodrum'da işletmecilik yapan Atila Sayar, ruhsatlı iş yerini Aras'ın talebiyle devre dışı bıraktı.

TESİS HAZİNEYE AİT ÇIKTI

ARAS'IN, Sayar'a Kumbahçe Paşatarlası bölgesinde yeni bir yer tahsis edileceğini taahhüt ettiği öne sürüldü. Sayar'ın bu teklifi kabul ettiği, mevcut ruhsatlı iş yerini boşaltarak belediye tarafından tahsis edildiği belirtilen yeni alanda faaliyete geçtiği öğrenildi. Ancak bir süre sonra, Milli Emlak yetkililerinin yaptığı denetimlerde, söz konusu işletmenin bulunduğu alanın Hazine'ye ait olduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından işletme mühürlenirken, Atila Sayar büyük bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Sayar'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, yapılan incelemeler sonucu "suç işlenmiş olma ihtimalinin kuvvetli" olduğu kanaatine varıldı. Soruşturma izni talebinde, Aras'ın yanı sıra Bodrum Belediyesi A.Ş.'nin eski ve yeni genel müdürlerinin de "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde dosyayı değerlendirerek, soruşturma izni konusunda karar vermesi bekleniyor.