İzmir'de esnaf tezgahı bozdu





"MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Bu kararın esnafı mağdur etmeye yönelik yanlış bir adım olduğunu kaydeden Acar ve Erişen, "Belediye Meclisi ve encümen kararı olmayan, ihaleye çıkarılmayan, Kent A.Ş. ile Arkhe Gelişim Şirketi arasında gizlice imzalanan protokolü kamuoyuna açıklasınlar" çağrısında bulundu. Bin 300 tezgahtan elde edilecek olan 1 milyar 40 milyon liralık gelirin tamamının Kent A.Ş.'nin kasasına gireceğinin iddia edildiğini belirten Acar ve Erişen, "Ancak toplanan bu paranın yüzde 18'i yani 180 milyon lirası belediyenin kasasına girecek. Kalanı ne olacak? Biz bu rant sarmalının usulsüz olduğunu söylüyoruz. Başkan Ünsal bizi çağırırsa görüşmeye hazırız ama bizi arayan soran yok maalesef" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yürütmeyi durdurmak için pazartesi günü imza toplayıp mahkemeye başvuracaklarını, aynı zamanda suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Başkanlar, "Yargının önünde bunun hesabını soracağız. Belediyenin kendisi de Kent A.Ş. de herhangi bir resmi açıklama yapıp 'Pazar kuruyorum' demedi. Biz şu an Karşıyaka Belediye Meclis üyelerinin tamamının yapması gereken mücadeleyi veriyoruz. Pazar kurma işi 16 kamu kurumunun onayıyla yapılır. Haftaya yine cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar burada nöbette olacağız" dedi.

