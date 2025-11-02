Numan Kurtulmuş: “Ya biz başaracağız ya da emperyalistler”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis bütçesi görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, "Türkiye'de Allah'ın izniyle Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Bu sefer mutlaka başaracağız. Başka çaremiz yoktur. Ya biz başaracağız ya emperyalistler başaracak. Bu kadar da açık konuşuyorum" dedi. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışmanın gündeme gelmediğini de belirten Kurtulmuş, "Bu sürecin hiçbir yerinde 'federasyon, ayrı bir devlet kurmak' vesaire konular gündeme getirilmemiştir, asla konuşulmamıştır. Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Başka dilin resmi dil olarak kullanılması mümkün değildir" diye konuştu.