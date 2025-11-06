Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 5 Kasım’da Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." dedi.

