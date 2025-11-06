  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Özgür Özel algı operasyonu yapmak istedi yine tutmadı! Akın Gürlek hakkında ortaya attığı iddiaların aslı bambaşka çıktı!

Gündemde rüşvet, usulsüzlük yolsuzluk gibi iddialarla sık sık yer edinen CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde yaşananları görmezken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında mesnetsiz ve yalan dolu skandal söylemlere imza attı. Özel, Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduktan sonra Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketinden maaş aldığını öne sürdü. Yapılan incelemeler sonucunda gerçeğin bambaşka olduğu öğrenilirken, Özel’in iddialarının tamamen provokatif amaçlı olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında ortaya attığı iddialarla gündeme geldi. Özel, Gürlek'in başsavcılık görevi dışında başka bir kurumdan gelir elde ettiğini öne sürerek, iddiasına bir gün içinde açıklık getirmemesi halinde belgeleri kamuoyuna açıklayacağını duyurmuştu.

4 Kasım'da Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi?" diye soran Özel, İstanbul Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Gürlek'in, başsavcılık görevine atandıktan sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini ve dokuz ay boyunca Euro bazında maaş aldığını iddia etti.

ÖZEL'İN ASILSIZ İDDİALARI ELİNDE PATLADI

Ancak iddianın ardından yapılan incelemelerde olayın asılsız olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Akın Gürlek'in Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmadan önceye denk geliyor. Gürlek, söz konusu tarihlerde Adalet Bakan Yardımcılığı görevindeydi. Bakan yardımcıları hâkim-savcı sınıfından sayılmadığı için, bu dönemde elde edilen gelirler yasal çerçeve içinde değerlendiriliyor. Bu nedenle Özgür Özel'in dile getirdiği iddiaların gerçeklerle örtüşmediği ve provokatif nitelik taşıdığı belirtildi.

BAŞSAVCILIĞA ATANINCA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcı olunca HSK tarafından Hakim-Savcı sınıfından çıkarılmıştı. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandığında yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

