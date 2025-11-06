Özgür Özel algı operasyonu yapmak istedi yine tutmadı! Akın Gürlek hakkında ortaya attığı iddiaların aslı bambaşka çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında ortaya attığı iddialarla gündeme geldi. Özel, Gürlek'in başsavcılık görevi dışında başka bir kurumdan gelir elde ettiğini öne sürerek, iddiasına bir gün içinde açıklık getirmemesi halinde belgeleri kamuoyuna açıklayacağını duyurmuştu.

4 Kasım'da Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi?" diye soran Özel, İstanbul Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Gürlek'in, başsavcılık görevine atandıktan sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini ve dokuz ay boyunca Euro bazında maaş aldığını iddia etti.