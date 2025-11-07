TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye vurgusu: Pazarlık söz konusu değil

"BÖLGE POLİTİKALARINDAN UZAK DÜŞÜNÜLMEMESİ GEREK" "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için Komisyonun yürüttüğü çalışmaların nasıl bir katkı sağlayacağının sorulması ve kendisine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar ağır bir bedeli bu millete ödetmemek lazım, artık bunu bitirmek lazım. Bir konjonktür ortaya çıkmış ve bu konjonktürde de terör örgütü lideri diyor ki, 'Tamam, örgütümü feshediyorum, silahı bırakıyorum.' Şimdi silahı bırakma mı diyeceğiz? Eğer silahı bırakıyorsan ve bunda samimiysen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de öyle sıradan bir devlet değil, neyi nasıl yaptığını, hangi kurumları vasıtasıyla hangi işleri yürüttüğünü, yürüteceğini bilir." Terör örgütünün kendisini feshettiğinin tespit edilmesiyle bunun gerektirdiği düzenlemelerin yapılabileceğinin altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bir de Türkiye'nin iç meselesinden ziyade bu meselenin bölge politikalarından uzak düşünülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Şu çok açık. Bu bölge sadece, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı ve artık son safhasına geçirmiş olduğu arz-ı mevud planının uygulamalarıyla da ilgili değildir. Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan süreçte bölgede, artık proje de değil uygulanan bir durum var. O da nedir? İki fay hattı üzerinden bölge bölünmeye çalışılıyor. Birisi etnik ayrımcılık, bir diğeri ise mezhep çatışmaları. Şimdi biz bunun bedelini çok ağır ödemişiz, Irak'ta ödemişiz, Suriye'de ödemişiz, Lübnan'da ödemişiz, ödemeye de devam ediyoruz. Yani önümüze çıkan bu fırsatta biz, Türkiye'nin insanları olarak, 'Kardeşim Türkler, Kürtler, Sünniler, Aleviler olarak bu memlekette barış istiyoruz, huzur istiyoruz, bu emperyal projenin paydaşı olmayacağız, bu projenin etkisinden çıkıyoruz.' Türkiye'nin bu iradeyi ortaya koymasıdır aslında. Yemin ederim ki bu adamlar Türk'ü seviyor da Kürt'ü sevmiyor değiller, Arap'ı seviyorlar da Acem'i sevmiyor değiller, Sünni'yi seviyorlar da Şii'yi, Alevi'yi sevmiyor değiller, inanın ki bölge halklarının tamamından nefret ediyorlar. Bunu da sadece fikir olarak, zihin olarak değil, bu kadar uzun yıllar boyunca uygulamalarıyla ortaya koyuyorlar. İşte üst akıl, üst akıl diyerek bazen bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Onların ki akılsa bizim milletimizin ki akıl değil mi? Biz kendi aklımızı ortaya koyacağız ve onların bu emperyal projelerine karşı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştireceğiz. Meselenin özeti budur." "ARTIK TÜRKİYE İÇİN HAYAT MEMAT MESELESİ MESABESİNDE BİR ZARURETTİR" TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin çok zor olduğuna işaret ederek, "Biz bunu yaparken başkaları etki ajanları vasıtasıyla dışarıdan yönlendirmelerle, Türkiye dışındaki gelişmeleri tahrik ederek bir şekilde bu sürecin akamete uğraması için çalışıyorlar, bunları da biliyoruz. Ama sonuç itibarıyla bir noktaya gelindi. Hiç kimseye prim vermeden, hiç kimseye eyvallah etmeden Türkiye'nin bu 'Terörsüz Türkiye' meselesini gerçekleştirmek zarureti vardır. Bu siyasi seçeneklerden birisi değildir arkadaşlar. Artık Türkiye için hayat memat meselesi mesabesinde bir zarurettir, bunun gerçekleşmesi lazım." dedi. Sağdan ve soldan marjinal bazı çevrelerin sürece karşı çıkabileceğini belirten Kurtulmuş, "Biz ama bu siyasi kararlılığı, partiler arasında işte yüzde 95'e varan bu konsensüsü devam ettirdiğimiz sürece sonuç alırız. Hep söylediğimiz şey, Terörsüz Türkiye, Allah'ın izniyle terörsüz bir bölgeyi de doğuracaktır. Bunun için de Türkiye'nin komşuları başta olmak üzere dışarıdan da bu sürece destek veren unsurların olduğunu biliyoruz. Hep beraber bunu, bir bölgesel kardeşlik projesi haline dönüştürmemiz lazım." diye konuştu. PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinin nasıl tespit edileceğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bunlar tabii işin teknik tarafı. Bunu yapacak olan biz değiliz, bunu yapacak olan ilgili birimlerdir, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu esası itibarıyla. Türkiye'nin en üst güvenlik kurulu olarak Milli Güvenlik Kurulunda bu konu ele alınır ve Milli Güvenlik Kurulu eğer bu tespitleri yapar ve bunu da ilan ederse burada çok önemli bir mesafe aşılmış olur." Sürece ilişkin yasa hazırlanması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Arkadaşlara da anlatıyorum, yasa hazırlamak kolay, oturursunuz, bütün partilerden temsilciler gelir, bir ortak alan oluşur ve inanın ki hele hele partiler anlaştıktan sonra parlamentoda 3-5 günde istediğiniz yasayı çıkarırsınız. Mesele yasa hazırlığından ziyade, yasa hazırlığından önceki sürecin iyi olgunlaştırılması, başından beri söylediğimiz kamuoyunun da bu konuda hazır hale gelmesinin temin edilmesidir." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Komisyondan bazı isimlerin İmralı'ya gitmesi yönündeki değerlendirmelerin anımsatılması üzerine, şöyle konuştu: "Daha evvel de birkaç sefer bu konu komisyonda da bir şekilde gündeme geldi. Ama sürecin geldiği bu hassas noktada, 'Silahları bırakıyorum' diyen ve örgütü yıllardır yönlendiren kişinin ne düşündüğüyle ilgili, zaten DEM heyeti üzerinden bu bilgiler ortaya konuluyor. Ama bu sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Ama bu kararı verecek olan Meclis'teki komisyonumuzdur. Benim şahsi görüşüm burada önemli değildir. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar. Kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyon da böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir."

"ORADA BEKLENTİMİZ 10 MART MUTABAKATINA UYULMASI" Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin varlığına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Bu konu, komisyonda çeşitli vesilelerle gündeme geldi. Özellikle bakanlarımızın komisyon ziyaretleri sırasında bu konular ele alındı. İmralı'dan gelen açıklama çok açık, net. Örgütün bütün bileşenleriyle birlikte silah bırakması telkin ve tavsiyesinde bulunuldu. Dolayısıyla bizim için örgütün tamamen kendini münfesih addettiği meselesi, bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakmasıyla da yakından ilgilidir. Bunun için Türkiye ilk andan itibaren Suriye'deki yeni yönetimle oradaki YPG unsurlarının süratle anlaşmaları için tavsiyelerini, telkinlerini yapmıştır, yapmaya devam ediyor. Orada beklentimiz, süratle 10 Mart mutabakatına uyulması, YPG'nin yasal, legal bir unsur olarak eğer Suriye yönetimiyle anlaşıyorsa, bu anlaşmalarını tamamlıyorsa, onu yapması ve artık nasıl PKK bir terör örgütü olmaktan çıkıyorsa, onun yan kolu olan PYD, YPG'nin de bizim açımızdan da özellikle Suriye yönetimi bakımından da artık bir terör örgütü olmaktan çıkarılması gerekir. Süreci devletin bütün kurumları yakinen takip ediyor. Tabii ki devletin bütün güvenlik önceliklerine de hiçbir şekilde taviz vermeden hem Irak'taki hem Suriye'deki gelişmeler yakinen takip ediliyor. Türkiye'de yürütülen sürecin, Türkiye'nin güvenliğine asla zarar verecek bir yöne doğru çekilmesine de herhalde Türk Devleti müsaade etmez." Bir gazetecinin Meclis'ten çıkacak rapora ilişkin sorusu üzerine, Kurtulmuş, raporun nasıl çıkacağını bilmediğini vurguladı. Bütün çatışma çözümlerinden öğrendiklerine göre, işin bir negatif barış bir de pozitif barış kısmı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Yani öncelikle silahların bırakılması, artık terör ve çatışma ortamının ortadan kaldırılması dediğimiz negatif barış kısmı. Ama bununla birlikte bundan daha önemli olan, daha kalıcı sonuçlar doğuracak olan, terörü ortaya çıkaran sebeplerin ortadan kaldırılmasıdır." diye konuştu. Bunların içinde sosyal politikalar, bölgesel kalkınma, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, demokratik standartların yükseltilmesi gibi konuların olduğunu dile getiren Kurtulmuş, dolayısıyla sadece silahların susturulması ve bir örgütün feshedilmesi meselesiyle ilgili bir sürecin değil, bu işin bundan çok daha önemli olan kısmının ise pozitif barışı tesis edecek adımların atılması olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Arkadaşlara hep şunu söylüyorum: 'PKK elindeki bırakın ağır silahlarını, son tabancasını bile getirdi, teslim etti. Eğer terörü ortaya çıkaracak nedenler hala ortada duruyorsa, bugün bunlara bu silahları verenler, yarın çok daha güçlü silahları verirler, çok daha kuvvetli silahları verirler. Bu örgüt olmaz ama başka bir örgütü yine Türkiye'nin başına bela ederler.' Dolayısıyla burada akıl etnik kimlikler ve mezhep, meşrep kimlikleri üzerinden, yani bizim milli birliğimizin esas unsurları olması gereken farklılıklarımız üzerinden ayrıştırıcı siyaset yapmaya imkan bırakmayacak şekilde, ortamı iyileştirmemiz lazım. Bu pozitif barışı sağlayacak olan esas yönelim burasıdır ve buradan da Türkiye, bu kadar büyük tecrübelerinden sonra Allah'ın izniyle çok olumlu sonuçlar alır." Bir gazetecinin, yasal düzenlemelere geçişin örgütün tamamen silah bırakmasının ardından mı olacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, bisiklet örneğini vererek, bu meselenin bisiklete binmek gibi olduğunu, tek ayakla bisikletin çevrilemeyeceğini vurguladı. "Bütün bu yasal düzenlemeler yapılsın, ondan sonra örgüt üzerine düşeni yapsın, böyle bir şey olmaz." diyen Kurtulmuş, herkesin üzerine düşeni, bu süreçte kendinden bekleneni yapacağını aktardı. Kurtulmuş, şunları söyledi: "Biraz fazla atacak, biraz geriden gelecek bu ayrı bir konu ama sonuçta tek ayakla bisiklet süremezsiniz, iki ayağın birden çalışması lazım. Şimdiye kadar iki ayağın da iyi-kötü, işte 'zamanlama şöyle oldu, böyle oldu'... Bunların hepsi çok detaydır. İşte 'İmralı'ya gidildi gidilmedi' bunların hepsi detaydır. Sonuç itibarıyla şimdiye kadar iş belli bir noktaya kadar geldi. Şimdi içeride PKK'nın bitirmesi ve dışarıda PYD/YPG meselesi. İşte biz onun için 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz Bölge' diyoruz. Yani Türkiye'de terörü tamamen bitirdiniz ama Suriye'de ve Irak'ta, hatta daha gidin Lübnan'da terör devam ederse bunun Türkiye'ye negatif etkileri kaçınılmazdır. Dolayısıyla Türkiye bu çabayı sürdürürken mutlaka Suriye'de ve Irak'taki terör yapılanmalarının ortadan kalkmasıyla ilgili taleplerini mutlaka konuşacak, tartışacaktır. Bu çerçevede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle çok yakın ilişkiler içinde bu konu konuşuluyor. Şimdi Suriye'de yeni bir tablo var. Burada da zaten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, YPG ile görüşmeler yapıyor. Bizim beklentimiz ne? Bir an evvel YPG/PYD orada devletin resmi unsurlarına entegre olsun. Yöntemde farklılıklar olabilir, teklifler farklı olabilir. Bunları müzakere edecek olanlar tabii ki Suriye merkezi yönetimi ile oradaki yapılanmadır. Ama oradaki yapılanmanın varlığı ve bunun ayrı bir terör yapılanması olarak durması, biz içeride istediğimiz kadar terörü bitirirsek bitirelim, istediğimiz tam sonucu bize sağlamaz. Bunu biliyoruz." "ASGARİ MÜŞTEREKLERDE DEĞİL, AZAMİ ORTAKLIKLARDA BÜTÜNLEŞMEK ZORUNDAYIZ" Bir gazetecinin "bazı kesimlerin Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları sabote ettiğini belirtmesi" üzerine Kurtulmuş, siyasi hayatı boyunca Kürt meselesiyle özellikle ilgilenmiş, konuşulanları yakından dinlemiş, takip etmiş, konuyla ilgili görüş beyan etmiş birisi olduğunu belirtti. Bu meseleyle ilgili ne dün ne bugün eksik bırakılan bir sözün olmadığını ifade eden Kurtulmuş, herkesin kendisi bakımından söylemesi gerekenleri söylediğini, zaman içerisinde de söyleyeceğini dile getirdi. Demokrasinin bu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Yani herkes aynı şeyi isteyerek aynı sözleri söylemiş olsa zaten farklı eğilimler ortaya çıkmaz, dolayısıyla herkes kanaatini söyleyecek. Başından beri bizim söylediğimiz, şehit ve gazi yakınlarını dinlediğimiz toplantıda da açıkça söylediğimiz şey: 'Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adımı atmayız, bunun atılmasına müsaade etmeyiz'. Buradaki hassasiyet şudur: Hiç kimse, 'ben senden daha çok vatanseverim' duygusu içerisinde hareket etmesin. Komisyonda olan arkadaşlarımızın, bütün siyasi partilerin, farklı bütün siyasi kanaatlerin hepsinin hakikaten vatanın, milletin hayrına sözler söylemek için gayret sarf ettiğine inanıyoruz. Dolayısıyla burada herkes ortaya fikirlerini söyleyecek. Bu kırmızı çizgiler meselesi de benim siyasi hayatım boyunca hiç tasvip etmediğim bir şeydir. Birtakım kırmızı çizgiler olur ama bu kırmızı çizgiler ne kadar geneli kapsayan kırmızı çizgiler olursa o kadar başarılı olur. Devletin bölünmezliği, vatanın bütünlüğü, milletin kardeşliği, tarihsel köklerimizin ortaklığı, gelecek hedeflerimizin benzerliği, ortaklığı, aynı kadere sahip olmamız… Ya vallahi kırmızı çizgi istiyorsak alın çizin buradan kırmızı çizgileri. O zaman bu kırmızı çizgilerin içerisinde hemen hemen toplumun, kastı mahsusla vatan haini olanların dışında toplumun büyük kesimi bunun içinde kalır. Dolayısıyla hele böyle zor konularda biz asgari müştereklerde değil, azami ortaklıklarda bütünleşmek zorundayız. Bu süreç böyle bir süreç olarak yürümeli. Ümit ederim ki iyi bir noktaya doğru gidiyor." Bir Komisyon toplantısında duygulandığı bir sahneyi aktaran Kurtulmuş, bir gazinin konuşmasının bir yerinde çok heyecanlandığını, duygulandığını hatırlattı. Gazinin daha sonra takma gözünü çıkardığını anımsatan Kurtulmuş, şu açıklamalarda bulundu: "Avucuna aldı gözünü. Ben hakikaten ağlamamak için kendimi tutuyorum. 'Benim bir gözüm yüzde 30 görüyor. PKK ile çatışmada benim can kardeşim kucağımda şehit oldu. Ben gözümü kaybettim, öteki gözümde de görüyorum, görmüyorum. Ama vallahi bu süreç bitsin, bir daha hiçbir kimse şehit olmasın, hiçbir gazimiz olmasın, ben sonuna kadar bütün varlığımla, benliğimle buna destek veriyorum' dedi. Bu fevkalade önemli bir tablodur. Cumartesi Anneleri'nden bir hanımefendi, babasının çok küçük yaşta Avcılar'da evlerinin önünden kaçırıldığını ve 15 yaşından itibaren babasının izini sürmek için hayatını devam ettirdiğini, yaşadıklarını anlatarak hatta köylerinden nasıl uzaklaşmak zorunda kaldıklarını, dedesinin namaz kılarken seccadede nasıl kurşunlanarak öldürüldüklerini anlattı. Diyor ki 'Bunları ben yaşadım ama mutlaka barışı sağlayalım, artık bu ülkenin hiçbir insanının burnu kanamasın'. Şimdi acıları yarıştırarak ya da acıların tarihçesi üzerinden mücadele ederek Türkiye bir yere varamaz. Daha fazla acının yaşanmaması, Türkiye'nin bu bölgede güçlü, büyük bir ülke olarak ileri gitmesi, kurulan oyunların muhatabı olan bu ülke değil, oyun kurucu bir ülke haline gelebilmesi için bu terör meselesini inşallah bir kenara koyacağız. Bunun için herkes fikrini söyleyecek ama sonuçta dediğim gibi azami ortaklıklarımızı kurarak yolumuza devam edeceğiz."