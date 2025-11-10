AFAD’dan Sudan’a gıda desteği

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, çatışmaların sürdüğü Sudan'da 1500 aileye gıda yardımında bulundu. Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan yerinden edilmiş kamplardaki ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda desteği sağlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki 4 kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi, Hartum Büyükelçiliğinin katkılarıyla, Port Sudan'daki ihtiyaçları yerinde tespit etti ve kısa sürede yardım dağıtımı gerçekleştirdi. Taşdelen, 2024 yılında 5 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan iki "iyilik gemisi" gönderdiklerini hatırlatarak, bunların, hijyen, gıda, barınma malzemesi, ilaç ve tıbbi cihazları kapsadığını anlattı. Taşdelen, çatışmalar nedeniyle komşu ülke Çad'a sığınan Sudanlı mülteciler için 1000 çadır gönderdiklerini anımsatarak, oraya da 1000 gıda kolisi gönderdiklerini ifade etti. AFAD Başkan Yardımcısı, dün ve bugün yapılan programlarla Port Sudan'da Sudan'ın farklı bölgelerinden yerinden edilmiş 1500 aileye gıda desteğinde bulunduklarını dile getirdi.