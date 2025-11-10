Atatürk, 87 yıl sonra saygıyla anılıyor...





ASIRLIK ÇINARLAR ANLATTI

İZMİR'DE yaşayan 99 yaşındaki Halil İbrahim İnan, Abdurrahman Başaran ve Melahat Olcay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 87 yıl önceki 10 Kasım gününü unutamıyor. İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 4 çocuk babası Halil İbrahim İnan, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesi'nde dünyaya geldiğini söyledi. Babasını bir yaşında kaybettiğini ve kendisini annesinin büyüttüğünü anlatan İnan, ilkokul yıllarında Atatürk'ü görmek için arkadaşıyla köydeki tren istasyonuna gittiklerini, burada çıkıp kendilerine el sallayan kişinin Atatürk olduğunun söylendiğini anlattı.

35 HANELİ KÖYDE HERKES AĞLIYORDU

ATATÜRK ile tanışmayı çok istediğini ancak bu isteğinin gerçekleşemediğini belirten İnan, çocukları ve torunlarına da hep Gazi Mustafa Kemal'i anlattığını söyledi. Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım gününü unutamadığını dile getiren İnan, "Yalnız büyüdüm, yetimdim. O gün annem ağlıyor. 'Ne oldu diye sordum?' 'Babamız öldü, Atatürk öldü' dedi. 35 haneli köy ağlıyordu" ifadesini kullandı. Turgutlu'da dünyaya gelen ve Halil İbrahim İnan ile aynı huzurevinde oda arkadaşı olan 7 çocuk babası 99 yaşındaki Abdurrahman Başaran ise Atatürk'ü göremese de onun öldüğü 10 Kasım 1938 tarihini gözyaşları içinde anlattı.