Atatürk, 87 yıl sonra saygıyla anılıyor...

Milli Mücadele'yi örgütleyip Türk milletine özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan Atatürk, yalnızca bir savaşın değil, aynı zamanda çağdaş bir ulusun mimarı oldu. Onun önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün 102 yaşına ulaştı ve hâlâ onun ilke ve devrimlerinin ışığında yoluna devam ediyor. Aradan geçen 87 yıla rağmen, onun düşünceleri, vizyonu ve bıraktığı miras, milyonların yüreğinde yaşıyor.
ATA'NIN EVİ ZİYARETE AÇILDI
Yunanistan'ın Selanik kentinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev kapsamlı bir restorasyon çalışmasının ardından yeniden kapılarını açtı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde yürütülen projede, 315 metrekarelik üç katlı yapı, 1953'teki özgün haline uygun olarak restore edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik'te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi Müzesi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Ersoy, restorasyon sürecinin ardından bugün ziyarete açılan Selanik Atatürk Evi'ne ilişkin, "Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik" ifadesini kullandı. 1.000'in üzerinde eser, belge ve kitabın titizlikle yenilenerek tekrar sergilendiği restorasyon sürecinde, Ali Rıza Efendi'nin diktiği nar ağacının gölgesi de korunarak evin tarihî dokusuna katkı sağlandı.
'EN UFAK BİR TAVİZ VERMEMİŞTİR'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü sebebiyle yazılı mesaj paylaştı. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk her kararında, her icraatında, her adımında Türk milletine inanmış, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edinmiştir. Atatürk esaret altına alınmakla tehdit edilen ve toprakları paylaşılmak istenen bir milletin mücadele ruhu, kurtuluş umudu, diriliş sembolü olarak sivrilmiştir. Gazi Mustafa Kemal meşruiyetten, insanlığın evrensel prensiplerinden ve milletimizin tertemiz iradesinden en ufak bir sapma göstermemiş, taviz vermemiştir. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşımış, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni Milli Mücadele'nin hayranlık uyandıran zaferleri üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmiştir. Bundan dolayı kendisine çok şey borçlu olduğumuz ve aziz hatırasını yaşatmanın mükellefiyetini üstlendiğimiz çok açık bir hakikattir" dedi.
ASIRLIK ÇINARLAR ANLATTI
İZMİR'DE yaşayan 99 yaşındaki Halil İbrahim İnan, Abdurrahman Başaran ve Melahat Olcay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 87 yıl önceki 10 Kasım gününü unutamıyor. İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 4 çocuk babası Halil İbrahim İnan, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesi'nde dünyaya geldiğini söyledi. Babasını bir yaşında kaybettiğini ve kendisini annesinin büyüttüğünü anlatan İnan, ilkokul yıllarında Atatürk'ü görmek için arkadaşıyla köydeki tren istasyonuna gittiklerini, burada çıkıp kendilerine el sallayan kişinin Atatürk olduğunun söylendiğini anlattı.
35 HANELİ KÖYDE HERKES AĞLIYORDU
ATATÜRK ile tanışmayı çok istediğini ancak bu isteğinin gerçekleşemediğini belirten İnan, çocukları ve torunlarına da hep Gazi Mustafa Kemal'i anlattığını söyledi. Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım gününü unutamadığını dile getiren İnan, "Yalnız büyüdüm, yetimdim. O gün annem ağlıyor. 'Ne oldu diye sordum?' 'Babamız öldü, Atatürk öldü' dedi. 35 haneli köy ağlıyordu" ifadesini kullandı. Turgutlu'da dünyaya gelen ve Halil İbrahim İnan ile aynı huzurevinde oda arkadaşı olan 7 çocuk babası 99 yaşındaki Abdurrahman Başaran ise Atatürk'ü göremese de onun öldüğü 10 Kasım 1938 tarihini gözyaşları içinde anlattı.
SU ALTINDA ATATÜK'Ü ANDI
İZMİRLİ dalgıç Yağız Göçmen, 10 Kasım öncesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Karaburun'un Mordoğan açıklarında dalış yaptı. Göçmen, hazırladığı pankartı su altında açarak "Ata'mızı kalbimizde yaşatmak gurur verici" dedi. İzmir'de yaşayan Dalgıç Yağız Göçmen (26), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde su altında andı. Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan'da dalış yapan Göçmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için hazırladığı pankartı açarak su altında görüntüledi. Ardından yüzerek Mordoğan'a bağlı Taş Adaya çıkan Göçmen, burada bir kez daha pankartı açtı.