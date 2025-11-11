BBC’de yetkililerin istifaları sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından bölümleri keserek birleştiren BBC'de istifa krizi yaşanıyor. Konuyla ilgili hazırlanan bir iç rapor, İngiliz gazetesi The Telegraph'a sızdırıldı. Artan baskının ardından Genel Müdür Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etti. Trump'tan istifalara ilişkin "Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular" dedi. Belgesel, ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlandı. 2021'deki Kongre baskını öncesi Trump'ın konuşmasından bölümler kesilerek birleştirildi. Bu montaj neticesinde, Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.