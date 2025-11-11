CHP’de Baydar krizi! Aydın eski Milletvekilinin ihracına ilişkin yeni gelişme!

Son zamanlarda yolsuzluk, rüşvet ve partiden ihraç konularıyla gündeme gelen CHP'de iç kriz bitmiyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Baydar hakkında "partide aldıkları görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" gerekçesiyle kesin çıkarma cezası vermişti. Baydar, CHP'nin kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden görevi devralabileceği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
GÖNDERME YAPMIŞTI
İhraç kararının ardından Metin Lütfi Baydar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Baydar paylaşımında şu ifa ifadeleri kullanmıştı: "Ne yani, biz o tarafa bakmayınca 'ay' yok mu oldu? Schrödinger'in kedisi öldü mü şimdi? Aristo ile tatlı tatlı sohbetler edebilirsiniz ama yol alamazsınız. Kuantum dünyasındayız artık. Bu dünyada 'var' hiçtir. 'Hiç' vardır. Biz 'Hiç'iz." Bu paylaşım, Baydar tarafından partisine yönelik metaforik bir gönderme olarak yorumlandı. Baydar, partiden ihracına ilişkin avukatı aracılığıyla mahkemeye itirazda bulundu. Başvuruda, ihraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmediği ve bu nedenle savunma hakkının ihlal edildiği öne sürüldü. Dilekçede ayrıca, savunma yapması için gönderilmesi gereken çağrı belgesinin Baydar'a ulaşmadığı ve anayasal savunma hakkının engellendiği ifade edildi.
BERHAN ŞİMŞEK DE İHRAÇ EDİLDİ
2 hafta önce CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstanbul eski Milletvekili Berhan Şimşek'i, Aydın eski Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik'in ihraç edilmesi kararı almıştı. CHP tarafından, kamuoyunda "kayyım Gürsel Tekin ile birlikte hareket eden isimlerden biri" olarak bilinen Çelik hakkında da disiplin süreci başlatılmıştı. Ayrıca Çelik'in, CHP'nin 2023'teki kurultay gecesinde İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in adını kullanarak delegelere mesaj gönderdiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini ileri sürdüğü de biliniyordu.
TEDBİREN DURDURULDU
MAHKEME, dosyadaki belgeleri inceleyerek ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Verilen ara karara göre, CHP tarafından alınan kesin ihraç kararının uygulanması tedbiren durduruldu. Bu kararla birlikte, Metin Lütfi Baydar'ın partiden ihracı süreci geçici olarak askıya alınmış oldu.