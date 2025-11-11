CHP’de Baydar krizi! Aydın eski Milletvekilinin ihracına ilişkin yeni gelişme!

GÖNDERME YAPMIŞTI

İhraç kararının ardından Metin Lütfi Baydar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Baydar paylaşımında şu ifa ifadeleri kullanmıştı: "Ne yani, biz o tarafa bakmayınca 'ay' yok mu oldu? Schrödinger'in kedisi öldü mü şimdi? Aristo ile tatlı tatlı sohbetler edebilirsiniz ama yol alamazsınız. Kuantum dünyasındayız artık. Bu dünyada 'var' hiçtir. 'Hiç' vardır. Biz 'Hiç'iz." Bu paylaşım, Baydar tarafından partisine yönelik metaforik bir gönderme olarak yorumlandı. Baydar, partiden ihracına ilişkin avukatı aracılığıyla mahkemeye itirazda bulundu. Başvuruda, ihraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmediği ve bu nedenle savunma hakkının ihlal edildiği öne sürüldü. Dilekçede ayrıca, savunma yapması için gönderilmesi gereken çağrı belgesinin Baydar'a ulaşmadığı ve anayasal savunma hakkının engellendiği ifade edildi.