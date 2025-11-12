Devlet Bahçeli: ‘Cumhur ittifakı devletin bekasıdır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, vefatının 87'nci yılı nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Hiç kuşkusuz, hiç tereddütsüz, hiç sorgusuz- sualsiz diyebilirim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecek, hür ve müstakil geleceğimizi ışıtan kutlu eser ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir" diye konuştu.

'HEDEFLERİN PEŞİNDEYİZ'

'TERÖRSÜZ Türkiye' hedeflerine değinen Bahçeli, "'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' hedefimiz, yeni sürekli yeni bir faza, yalan ve iftirada bir üst aşamaya geçmektedir. Bilen bilir bu tiplerin içinde kaynayan fitne kazanlarını, bilmeyen ne bilsin dışından taşan arızalı ve hasarlı yanlarını. Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir. Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler, hele bir itiraf etsinler; terör bitsin mi, bitmesin mi? Biz hayalin değil, kutlu hedeflerin peşinden koşuyoruz" dedi. Bahçeli, "Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını, nereye ulaşacağını bilen ve bu doğrultuda bıçkın bir iradeyle mücadelesini sürdüren Türkiye sevdalılarıyız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaseti, ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. yüzyılda en büyük kozumuz, en müteyakkız kudretimiz olacaktır. Türkiye kamburlarından kurtuldukça, birileri zırvada süreksiyaseti, en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli, icar ve Bir gerçek vardır ki o da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kaderi, milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Türk milletinin güçlü nefesi, gür sesi, parlak geleceğinin müjdesidir" dedi.