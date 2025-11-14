Başkan Erdoğan: Kıbrıs milli davamız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyeti ile oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptık. Kıbrıs meselesi için gelecek dönemde atılabilecek adımları değerlendirdik. Bizim Kıbrıs davasında duruşumuz net olmuştur" dedi.

'YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Erdoğan, "Rum tarafı ne siyasi gücü ne ekonomik refahı adadaki Türkler ile paylaşmak istemiyor. Rum tarafı 1963'te ele geçirdiği ortaklık devletinde Kıbrıs Türkleri'nin azınlığa indirmek olarak görüyor. Bunda Rum yönetimini üye olarak kabul eden AB'nin de hatası olduğunu akılda tutmamız gerekiyor. Verilen sözler de tutulmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı tecrübeleri nedeniyle bu süreci çok iyi bilmektedir. Kendisinin Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türk'ünün egemenliğinden taviz verilmeyeceğini söylemesini çok haklı buluyorum. Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adada iki devletin var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Adadaki iki halkın barış içinde yaşayabileceğine dair tutumumuzu koruyoruz. Bugün çok daha farklı bir uluslararası konjonktür içindeyiz. Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulamaz. Bunu mümkün kılabilmek için her zaman yapıcı sonuç odaklı adaletli ve insancıl yaklaşımımızı Kıbrıs Türk halkı ile birlikte sürdüreceğiz. Kıbrıs Milli davamızdır. Sayın Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Türkü için hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik. KKTC'nin uluslararası arenada layıkıyla temsil edilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerimiz eş güdüm halinde devam edecek. Ana vatan ve garantör ülke olarak bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.