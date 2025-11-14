Şehitlerimize son veda! Naaşları tören alanına götürüldü

Gürcistan'da 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvveleri'ne ait kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşları Türkiye'ye getirildi. Kaza sonrası başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında 20 askerin cenazesine ulaşılmıştı. Tiflis'e sevk edilen şehit cenazeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderildi. Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak 2 buçuk saatlik bir yolculuğun ardından Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.