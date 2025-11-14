Şehitlerimize son veda! Naaşları tören alanına götürüldü

Gürcistan'da 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvveleri'ne ait kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşları Türkiye'ye getirildi. Kaza sonrası başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında 20 askerin cenazesine ulaşılmıştı. Tiflis'e sevk edilen şehit cenazeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderildi. Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak 2 buçuk saatlik bir yolculuğun ardından Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.
Cenaze araçlarına alınan şehit cenazeleri konvoy eşliğinde Keçiören'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun ardından şehit cenazelerini taşıyan konvoy Adli Tıp Kurumu'na ulaştı. Konvoyu Adli Tıp Kurumu önünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı.
MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE ASKERİ TÖREN
Şehitler için Mürted Hava Üssü'nde askeri tören düzenlendi. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi katıldı. Şehit cenazeleri buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.
Şehit askerlerin 19'u bugün memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.
Şehit olan askerlerin isimleri şöyle:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.