2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu duyurdu. ÖSYM Başkanı Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2026 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu belirterek, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak" ifadelerini kullandı.