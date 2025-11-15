AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Yunanistan’ın çirkin mesajını lanetliyoruz”

TÜRKİYE, Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu uçağı kazasının üzüntüsünü yaşarken, Yunan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan skandal paylaşım tepkiye neden oldu. Paylaşımda Yunanistan'a ait C130 tipi kargo uçaklarının fotoğraflarına "Günün fotoğrafı" yazısı konuldu. Hadsiz paylaşım sonrası Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a tepki gösterdi.

'ACI PAYLAŞILMALI'

ORTAYA çıkan tepkilerin ardından Yunanistan mesajı dakikalar içinde sildi. Yunan Hava Kuvvetleri, komutanları Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis tarafından gönderilen 12 Kasım tarihli taziye mesajını yayınladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayın ardından tepki göstererek, paylaşımda bulundu. Çelik, "Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyıpaylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.