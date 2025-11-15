Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’da önemli açıklamalar! Özgür Özel’e tepki: Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Yıl sonu deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her karışı tarih, her adımı sabır ve inançla dolu Adıyaman'ı bir kere daha hürmetle selamlıyorum. Bugün yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu bereketli topraklarıyla medeniyetlere beşiklik etmiş Adıyaman'da siz kıymetli kardeşlerimizle bir aradayız.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR, ADETA ÇIRPINIYORUZ"

Bizim millete, ülkeye hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan, sıkıntılarına çözüm üretmekten başka hiçbir amacımız yok. Bakın şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, biz taş üstüne taş koymanın peşindeyiz. Sizler de çok iyi görüyorsunuz... Gece gündüz demeden sizin için çalışıyor, adeta çırpınıyoruz.11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

"MİLLET VE DEVLET OLARAK ÇOK ZOR BİR İMTİHANLA SINANDIK"

Asrın felaketinde Adıyamanla birlikte 11 ilimiz zarar gördü, bir kez daha deprem şehitlerimize rahmet diliyorum. Millet ve devlet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Devasa bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık.

"SİYASİ RANT HESABI YAPAN VİCDANSIZLAR ÇIKTI"

Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi, siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı sahnelere şahitlik ettik, seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip, bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük. Biz deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık, elimizi buralardaki çalışmadan bir an olsun çekmedik. Taleplerinize kulaklarımızı tıkamadık.Meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan? Sandıklar kapandı seçim bitti. Onlarında deprem bölgesi ile işi bitti.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: HER GÜN BİR YALANI ORTAYA ÇIKIYOR!

Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri kazanırsak Türkiye'yi uyum içerisinde yöneteceğiz dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene helal olsun. Çıkıyor her gün birilerini tehdit ediyor, yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak? Şurası bir gerçek CHP Genel Başkanının dürüstlükten ve siyasi olgunluktan yoksun bu uslubu en çok da CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir.

"(500 bin Sosyal Konut Projesi) Milletimiz projeye çok yoğun ilgi gösteriyor. Kampanyamız kapsamında Adıyaman'ımıza da 5 bin sosyal konut yapacağız"