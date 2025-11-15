Çiğli’de şok iddia: Mühürlü kaçak otel rezervasyon alıyor

İzmir'in Çiğli ilçesi, yerel yönetim uygulamalarıyla ilgili ciddi bir tartışmanın merkezine oturdu. Büyük bir otel binasının, Çiğli Belediyesi'nin mühürleme kararına rağmen kaçak bölümleriyle faaliyetine devam ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çiğli Belediye Başkan Adayı Aziz Buğa tarafından hala çalıştırıldığı iddia edilen otelin aslında mühürlü olduğu belirtildi.

SORULAR YÖNELTİLDİ

Otelin resmiyette mühürlü olduğu yönündeki belediye açıklamasına karşın, internet üzerinden sorunsuz bir şekilde rezervasyon kabul etmeye devam etmesi, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a yönelik ağır eleştirilere ve "yandaşlarını koruduğu" suçlamasına neden oldu. Vatandaşlar ve yerel muhalefet, belediyenin hukuksuz yapılar karşısındaki tutumunda çifte standart uygulandığını ileri sürüyor. Sosyal medyada dile getirilen eleştirilerde, "Belediyenin gücü vatandaşa yetiyor, ancak eski siyasilerin tesislerine gelince göz yumuluyor" görüşü hakim. Kamuoyunda yükselen bu tepkiler üzerine, otel hakkındaki detayları netleştirmek amacıyla Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a cevaplaması gereken önemli sorular yöneltildi. Yıldız'ın, "yandaşlarını koruduğu" iddialarını doğrulayan bu durum karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.