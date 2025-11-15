MHP İzmir sahada! Çalışmalar sürüyor...

MHP İzmir İl Başkanlığı il yönetim kurulu üyeleri, otuz ilçe teşkilatı, belediye meclis üyeleri ve gönüllü kuruluşlarıyla tam saha çalışmalarını sürdürüyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri ve Derdin Derdimdir Sohbet Toplantıları" da bin yüz toplantıya ulaştıklarını ifade eden İl Başkanı Veysel Şahin, "İnsanlarımızın partimize ve liderimize gösterdiği teveccüh hedeflerimize ulaşacağımızın göstergesi oldu. Bilhassa Liderimizin "Terörsüz Türkiye Hedefi" doğrultusunda yürüttüğü politikanın milletimiz ve hemşehrilerimiz tarafından karşılık bulması çalışmalarımızı daha değerli hale getirdi" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

İzmir'de Kınık'tan Kiraz'a Beydağ'dan Selçuk'a Karaburun'dan Kemalpaşa'ya, Bergama'dan Çeşme'ye kadar her alanda MHP'nin olduğunu da sözlerine ekleyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Şehir merkezimizden en uzaktaki ilçelerimize kadar her yerde çalışmalarımızı sürdürüyor, liderimizin talimatları doğrultusunda insanlarımızla buluşuyoruz. Diyebilirim ki her yerde biz varız, her yerde Ülkücüler var. Her yerde "Terörsüz Türkiye" hedefi, her yerde Türk Yüzyılı, her yerde lider ülke Türkiye ülküsü var" ifadelerini kullandı.