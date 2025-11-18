6 Şubat depreminde 51 kişiye mezar olmuştu: Furkan apartmanı davasında şoke eden itiraf: 'Kesilen kolonları ben taşıdım!'

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hayatını kaybedenlerin aileleri, avukatları ve sanık avukatları katıldı. Yeniden yargılamanın en önemli anı, tanık kürsüsüne çıkan bir kişinin sözleri oldu. Tanık, apartmanın altında bulunan Bellona Mağazası'ndaki kolon kesimi iddialarını doğrular nitelikte bir ifade verdi. Tanığın, "Kesilen kolonları ben taşıdım" şeklindeki beyanı, salonda soğuk bir rüzgar estirdi ve ailenin acısını bir kez daha tazeledi.

Maktul aile yakınları, yaşanan facianın sorumlularının en ağır cezayı alması yönündeki taleplerini bir kez daha dile getirdi. Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra dosyada yeni değerlendirmeler yapmak üzere davayı ileri bir tarihe erteledi.

BOZMA KARARI NEDEN VERİLDİ?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Temmuz 2024'teki karar duruşmasında mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, diğer sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.