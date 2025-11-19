Ankara’da kritik zirve! Zelenski ile Başkan Erdoğan görüşecek

Başkan Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya gelecek. Zelenski kritik ziyaret için Ankara'ya geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın detaylarını paylaştığı ziyarette, iki lider bu yıl üçüncü kez yüz yüze görüşmüş olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmenin ana gündem maddesini, 4. yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı oluşturacak. Türkiye, daha önce tarafları bir araya getirdiği arabuluculuk misyonunu sürdürerek, savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için yeni bir yol haritası çizmeyi hedefliyor.

MASADA İKİ KRİTİK BAŞLIK: "İSTANBUL SÜRECİ" VE ESİR TAKASI

Başkan Erdoğan ve Zelenski'nin ajandasında, savaşın seyrini değiştirebilecek "İstanbul'daki müzakere sürecinin canlandırılması" ilk sırada yer alıyor. Liderler, barış umutlarını yeşertecek adımların yanı sıra insani bir mesele olan "Rusya ile esir takası" konusunu da masaya yatıracak.

STRATEJİK ORTAKLIK GÜÇLENİYOR

Zirvede sadece savaş değil, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler de ele alınacak. İki lider, stratejik ortaklık ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçirerek, savunmadan ticarete kadar iş birliğinin güçlendirilmesi için atılacak yeni adımları değerlendirecek.