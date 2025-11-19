Balçova saldırısının 2 şüphelisi yakalandı

İZMİR'İN Balçova ilçesinde 8 Eylül'de saldırgan E.B. (16) tarafından polis merkezine yapılan ve 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, DEAŞ şüphelisi Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk, Ebu Haris kod isimli Haris Karadağ, Ebu Ubeyde kod isimli İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YURT DIŞINDA

İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda Haris Karadağ İzmir'de, Halis Bayancuk İstanbul'da yakalandı. Şüpheli İlyas Aydın'ın ise yurt dışında olduğunun değerlendirildiği, yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam eden şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren ve DEAŞ'la bağlantısı olduğu değerlendirilen E.B. ile ilişkisinin araştırıldığı kaydedildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.